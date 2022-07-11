"Звезды советского экрана": "Вам и не снилось", "Приключения желтого чемоданчика"

"Фильмы – детям!", – под таким лозунгом в 1979 году вышел специальный выпуск журнала "Советский экран". В рубрике "Беседа в мастерской" один из самых именитых режиссеров Илья Фрэз рассуждал: "Мы, взрослые, порой холодно относимся к детским "почему", а ведь детские вопросы часто совсем не детские!" Как раз ему есть о чем подумать. Он готовится снимать фильм "Вам и не снилось".

Как Ростислав Плятт и Фаина Раневская научили юную актрису чему-то нехорошему? Каким образом молодые актеры довели Илью Фрэза до сердечного приступа? Что вытворяла Татьяна Пельтцер во время съемок фильма "Приключения желтого чемоданчика" и почему она отказывалась от помощи каскадеров? И как Илья Фрэз заставил плакать малыша на съемках фильма "Вам и не снилось"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".