Москвичам рассказали о серии познавательных интенсивов "КультЛето" для детей и взрослых

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В столичных библиотеках и культурных центрах проходит "КультЛето" – серия познавательных интенсивов, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы.

Отмечается, что проект успешно реализуется в Москве уже пять лет. В этом году доступны более 150 городских площадок, москвичам остается выбрать наиболее удобную для них.

Горожане могут посещать спортивные секции и кружки, заняться декоративно-прикладным творчеством, танцами, языками, актерским мастерством или программированием.

"КультЛето" дает возможность школьникам провести лето с пользой. Однако проект успел привлечь и взрослую аудиторию.

Ранее в столичных парках открылись летние библиотеки. Они будут работать по выходным до конца лета. Формат буккроссинга доступен для горожан в парке "Дубки", Измайловском, саду имени Баумана, Гончаровском парке, "Кузьминках" и других.