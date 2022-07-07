"Звезды советского экрана": Александр Лазарев

Стоило читательницам журнала "Советский экран" раскрыть свежий выпуск, как у них перехватывало дыхание. На страницах их ждала встреча с настоящим мужчиной – Александром Лазаревым.

О какой роли Александр Лазарев мечтал в юности? Что вызывало у него слезы умиления? Кто изначально должен был сыграть Электрона Евдокимова в фильме "Еще раз про любовь"? На что Александр Лазарев был готов ради того, чтобы на несколько минут увидеть жену и сына? И почему он не хотел посвятить себя театру целиком?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".