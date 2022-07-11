"Два стула": кто платит в ресторане

Когда приходит время расплачиваться в кафе на свидании, встает вопрос: "Кто должен платить?" Отвечая на него, кто-то руководствуется этикетом, кто-то – традициями, а другие – представлениями о любви.



Подробнее – в эфире программы "Два стула".