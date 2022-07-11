Встреча Путина и Эрдогана намечена на ближайшее время – Кремль

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В ближайшее время намечается встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
О грядущей российско-турецкой встрече на высшем уровне в пресс-службе заявили в свете телефонного разговора Путина и Эрдогана, состоявшегося 11 июля.
Уточняется, что лидеры государств обсудили ситуацию вокруг Украины, включая координацию усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерна. Кроме того, президенты коснулись темы сирийского урегулирования, акцентировав внимание на важности трехсторонней работы – с участием Ирана – в рамках Астанинского процесса.
"Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что Путин и Эрдоган условились о сотрудничестве в этих сферах на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств.
Ранее стало известно, что Киев якобы попросил Анкару задержать судно под флагом России, перевозящее украинское зерно из Бердянска. По информации агентства Reuters, на борту корабля находится 4,5 тысячи тонн зерна.
Позже замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что ни о каком задержании или аресте в Турции российского сухогруза речи не идет. По его словам, судно проходит стандартные процедуры, в том числе санитарный контроль.
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