Песков рассказал, изменятся ли отношения РФ и Турции после ее решения по новым членам НАТО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, изменятся ли отношения России и Турции после согласия Анкары на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Пескова, решение Турции не повлияет на двусторонние отношения стран, развитие туристической сферы и поставки продовольствия.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде был подписан меморандум о поддержке Турцией вхождения в блок этих государств. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что "Турция получила то, что хотела". Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что лидеры стран НАТО примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс в среду, 29 июня. Затем начнется процесс ратификации.

