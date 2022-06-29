Турция согласилась поддержать вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара больше не возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. На саммите НАТО в Мадриде был подписан меморандум о поддержке Турцией вхождения в блок этих государств. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что "Турция получила то, что хотела".

Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Также будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

