Минобороны РФ показало кадры работы установки "Град". Реактивные системы залпового огня наносят удар, после чего быстро покидают позицию. В безопасной точке расчеты перезаряжаются, а затем снова готовы выдвинуться на новые огневые позиции.

Также "Грады" используют для поражения живой силы, уничтожения техники, артиллерийских и минометных батарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

