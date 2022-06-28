СБУ готовит провокацию для обвинения российских военных в применении химоружия – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинская служба безопасности готовит провокацию под Одессой для того, чтобы обвинить российских военных в использовании химического оружия против мирных граждан. Об этом заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Для этого в санаторий Министерства охраны здоровья Украины "Приморский" (населенный пункт Курортный Одесской области) 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами", – приводит его слова ТАСС.

Ранее украинские силовики разместили РСЗО на территории чумного кладбища Одессы, чтобы обвинить российские войска в разрушении погребений и возникновении биологической опасности.

Кроме того, до этого украинские военные взорвали школу в Авдеевке ДНР для последующего обвинения российских военнослужащих в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.