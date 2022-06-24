Украинские военные разместили РСЗО на чумном кладбище Одессы

Украинские силовики разместили РСЗО на территории чумного кладбища Одессы, чтобы обвинить российские войска в разрушении погребений и возникновении биологической опасности. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, провокацию готовят специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.