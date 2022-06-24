ВС РФ окружили украинских боевиков под Лисичанском

Под Лисичанском украинские боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. При этом российские войска и силовики Донбасса уже завершили окружение и предлагают националистам сдаться.

Почему ВСУ так не хотят покидать этот район? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

