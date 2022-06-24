Генсек ООН выступил за одновременный экспорт продовольствия России и Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за обеспечение одновременного доступа на мировые рынки продовольствия из России и Украины. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек всегда говорил о пакетной сделке по экспорту с Украины и экспорту из России одновременно", – сказал Дюжаррик.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис. По словам Лаврова, Гутерриш не дает возможности побыстрее направить зерно в развивающиеся страны.

До этого глава МИД Сергей Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Москву в воровстве зерна. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул возможность свободной перевозки зерна в пункты назначения. По его словам, Россия данному процессу никак не препятствует.

7 июня официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что структуры ООН не имеют возможности подтвердить обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна.

По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о том, что Россия якобы экспортирует зерно Украины. Он отметил, что в организации выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

