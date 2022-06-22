В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в конце июня

Фото: kremlin.ru
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести переговоры до регионального форума в Гродно. Об этом ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Форум регионов Белоруссии и России пройдет с 30 июня по 1 июля.
"Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно", – отметил Песков.
Касаемо планов главы РФ по визиту на форум, его пресс-секретарь заявил, что об этом будет сообщено дополнительно.
До этого стало известно, что президент Белоруссии сообщил о желании обсудить с главой РФ ситуацию на Украине.
В конце мая лидеры двух стран уже встречались в рамках переговоров. Тогда встреча политиков прошла в Сочи. В ходе диалога с белорусским президентом Путин заявил, что экономическая ситуация в стране остается стабильной, несмотря на санкции Запада, но требует особых усилий от властей.
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