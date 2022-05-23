Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ – Путин

Экономическая ситуация в России остается стабильной несмотря на санкции, но требует особых усилий от властей. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин.

Два лидера встретились в Сочи. Об этом они договорились в Москве еще 16 мая, во время юбилейного саммита ОДКБ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.