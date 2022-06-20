Песков сообщил о подготовке новых контактов Путина и Лукашенко

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Встреча Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко может пройти в ближайшее время. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы проинформируем вас. Действительно, контакт двух президентов готовится", – сказал представитель Кремля ТАСС.

До этого Лукашенко сообщил, что в ближайшее время хочет обсудить с президентом РФ ситуацию на Украине.

3 мая Путин провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого обсудил вопросы продвижения союзного строительства и аспекты взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве.

В конце мая лидеры двух стран провели переговоры в Сочи. В ходе диалога с белорусским президентом глава РФ заявил, что экономическая ситуация в стране остается стабильной несмотря на санкции Запада, но требует особых усилий от властей.

