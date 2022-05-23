Киеву придется просить Минск и Москву не допустить отделения запада Украины – Лукашенко

Фото: kremlin.ru
В будущем Киев будет вынужден просить Москву и Минск не допустить отделения западных территорий Украины, поскольку НАТО стремится расчленить страну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части, других частей от Украины", – сказал он на встрече с Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, Польша и другие страны НАТО хотят добиться отделения Западной Украины, чтобы восстановить границы 1939 года.
"Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим", – подчеркнул белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что самыми опасными тенденциями являются попытки расчленения Украины. По его словам, на Западе уже создано подразделение из тысячи военнослужащих для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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