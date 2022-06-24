В МИД РФ объявили о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия – Россия"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российское министерство иностранных дел объявило о прекращении связей с неправительственной организацией Общество "Финляндия – Россия" из-за ее ярко выраженной антироссийской позиции, сообщается на сайте МИД РФ.

"Отфиксировали занятую финской неправительственной организацией Общество "Финляндия – Россия" с началом специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР откровенно антироссийскую позицию", – отметили в ведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что декларации НПО являются несостоятельными. Кроме того, как уточнили в министерстве, в организации были замечены деструктивные и политизированные тенденции.

До этого российское министерство иностранных дел проинформировало американскую сторону о прекращении сотрудничества в области культуры, науки, образования и средств массовой информации.

Также ранее Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

Отношения у России с другими странами осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

