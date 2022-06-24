Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес РФ по катастрофе Boeing МН17

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.

По его словам, выводы резолюции повторяют прежние утверждения, уже неоднократно опровергавшиеся Россией.

"В резолюции называется самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из Бука, предоставленной военным формированиям, контролируемым РФ. ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17 на востоке Украины.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации борта МН17, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит ЗРК "Бук".

