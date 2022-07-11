Синоптик предупредил о ежедневных дождях и похолодании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что на этой неделе дожди в столице будут идти практически каждый день.
Ранее пресс-служба Главного столичного управления МЧС РФ сообщила, что в понедельник, 11 июля, температура воздуха в Москве поднимется до 31…33 градусов. Помимо этого, во второй половине дня ожидаются ливень, град, гроза и шквалистый ветер.
Старков подчеркнул, что жаркая погода в столице задержится ненадолго, а гроза может обрушиться на город и во вторник. В остальные дни она маловероятна, уточнил эксперт.
Начиная с этого дня и до конца рабочей недели днем температура воздуха в столице составит 23...25 градусов. Не исключено, что в выходные будет на пару градусов прохладнее, добавляет метеоролог.
"Практически каждый день будут идти дожди. Но они уже будут не такие сильные, как в прошедшие выходные, а небольшие, кратковременные", – отметил Старков.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице. По его словам, экстремальные явления в виде ливней и шквалистого ветра не являются нормальными, но вполне распространены во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.
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