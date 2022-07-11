Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Решение о проведении внеочередного пленарного заседания принял Совет Госдумы. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Заседание назначили на 12:00 15 июля. На нем будут рассмотрены инициативы правительства и депутатов по поддержке экономики и граждан.

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Госдумой поступило 42 законопроекта, а за две недели внесли в общей сложности 86 предложений.

"Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих", – приводит слова Володина пресс-служба органа.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Максут Шадаев будет приглашен осенью в Госдуму для обсуждения импортозамещения в IT-сфере. Володин на Совете Госдумы обратил внимание на важность детальной проработки импортозамещения, отметив, что больше всего вопросов к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

