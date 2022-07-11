Володин заявил о наличии вопросов к Минцифры по работе в сфере импортозамещения

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Глава Минцифры Максут Шадаев будет приглашен осенью в Госдуму для обсуждения импортозамещения в IT-сфере. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Сегодня на Совете Государственной думы обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении. <...> Вячеслав Володин обратил внимание комитетов (Госдумы. – Прим. ред.) на важность детальной проработки этого направления, отметив, что больше всего вопросов к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Совет подтвердил требование к министрам посвящать отдельный блок импортозамещению в ходе правительственных часов в Госдуме и при взаимодействии с ее профильными комитетами.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада. По его словам, тотальное импортозамещение бессмысленно – России необходим технологический суверенитет только в сфере критически важных технологий. Позицию Чемезова поддержали в Госдуме.

