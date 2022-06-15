Глава "Ростеха" назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта

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Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, написал в колонке для РБК генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он пояснил, что считает экономически нецелесообразными попытки "замещать все". По его словам, России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.

"Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения", – написал гендиректор "Ростеха".

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10–15 лет является сценарий "островизации", под которым понимается разделение крупных технико-экономических блоков.

По его мнению, подобный сценарий может выбрать не только Россия, но также Соединенные Штаты, Китай и некоторые другие страны, поскольку мир, уверен Песков, ожидает практически гарантированное сворачивание глобализма. Он считает, что многие государства придут к тому, что захотят производить лекарства, еду и прочие товары на своей территории.

В мае руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова подтвердила, что ни одна зарубежная компания не отказывает России в поставках медицинского оборудования. При этом в стране ведется работа по импортозамещению.

