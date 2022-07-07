Украинских чиновников заподозрили в продаже гумпомощи ЕС другим странам

Украинских чиновников заподозрили в продаже другим странам гуманитарную помощь, присылаемую западными правительствами. По данным следствия, на продажу выставлялось даже натовское оружие и боеприпасы.

В чьих руках теперь окажутся американские гранатометы и немецкие винтовки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.