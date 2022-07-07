В США предупредили о риске исчезновения Украины с карты мира

Фото: depositphotos/BigNazik

Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор раскритиковал западные страны, в частности, Австралию, за военную помощь Киеву. По его мнению, если продолжить снабжать Украину оружием, то она может исчезнуть с карты мира.

"Австралия должна настаивать на мирном разрешении ситуации, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. От людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня. <...> Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", – сказал он в эфире Sky News Australia.

По мнению Макгрегора, Украина уже является несостоявшимся государством. Если продолжить поставки оружия, считает он, то эту страну ждут разрушения и гибель людей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Украину с Запада было доставлено более 28 тысяч тонн. Таким образом, отметил он, западные страны пытаются затянуть украинский конфликт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

