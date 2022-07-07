В США предупредили о риске исчезновения Украины с карты мира

Фото: depositphotos/BigNazik
Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор раскритиковал западные страны, в частности, Австралию, за военную помощь Киеву. По его мнению, если продолжить снабжать Украину оружием, то она может исчезнуть с карты мира.
"Австралия должна настаивать на мирном разрешении ситуации, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. От людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня. <...> Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", – сказал он в эфире Sky News Australia.
По мнению Макгрегора, Украина уже является несостоявшимся государством. Если продолжить поставки оружия, считает он, то эту страну ждут разрушения и гибель людей.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Украину с Запада было доставлено более 28 тысяч тонн. Таким образом, отметил он, западные страны пытаются затянуть украинский конфликт.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украина требует поставки всех имеющихся у Вашингтона гаубиц М777 – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: