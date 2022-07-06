ВСУ установили ПЗРК на крыше Одесской организации Общества Красного Креста – МО РФ

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Украинские военные оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской организации Общества Красного Креста, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, это в том числе ПЗРК иностранного производства.

"На прилегающей территории разместили бронетехнику", – добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

