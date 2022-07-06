ВКС РФ уничтожили американские пусковые установки системы HIMARS в ДНР

Фото: ТАСС/Armed Forces of Ukraine/Cover Images via ZUMA Press
Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, также уничтожено до 100 националистов в Харькове.
"Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", – отметил Конашенков.
Ранее сообщалось, что российская военная авиация нанесла удар по пункту сосредоточения сил иностранных наемников в Николаевсвкой области Украины.
Кроме того, ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления в районах Звановки и Ивано-Дарьевки в ДНР, а также до 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц боевой техники в Харькове, два склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию ЗРК С-300.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: