ВКС РФ уничтожили американские пусковые установки системы HIMARS в ДНР

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Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожено до 100 националистов в Харькове.

"Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", – отметил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация нанесла удар по пункту сосредоточения сил иностранных наемников в Николаевсвкой области Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления в районах Звановки и Ивано-Дарьевки в ДНР, а также до 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц боевой техники в Харькове, два склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию ЗРК С-300.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

