Российская авиация уничтожила пункт дислокации наемников в Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

Российская военная авиация нанесла удар по пункту сосредоточения сил иностранных наемников в Николаевсвкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"За сутки высокоточным оружием поражены <...> четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления в районах Звановки и Ивано-Дарьевки в ДНР, а также до 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц боевой техники в Харькове, два склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию ЗРК С-300.

В свою очередь, российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над Херсонской областью, а российские средства ПВО уничтожили три ракеты "Точка-У", три беспилотника и восемь снарядов РСЗО.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек. Он также уточнил, что в ходе операции по освобождению Лисичанска общие потери украинских войск составили более 5 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 2 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

