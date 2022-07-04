Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек – Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек. Об этом заявил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу.

Он также уточнил, что в ходе операции по освобождению Лисичанска общие потери украинских войск составили более 5 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 2 тысяч.

Кроме того, по словам министра, за последние две недели в ЛНР и ДНР было выведено из строя 196 танков и бронемашин ВСУ.

"В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин – реактивных систем залпового огня", – отметил глава Минобороны РФ.

В боях за Лисичанск украинские военные потеряли 12 самолетов, 6 зенитных ракетных установок, а также оставили в городе 39 танков и бронемашин.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделения спецназа и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Позже Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

