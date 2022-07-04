Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек – Шойгу

Фото: Минобороны РФ
Потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек. Об этом заявил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу.
Он также уточнил, что в ходе операции по освобождению Лисичанска общие потери украинских войск составили более 5 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 2 тысяч.
Кроме того, по словам министра, за последние две недели в ЛНР и ДНР было выведено из строя 196 танков и бронемашин ВСУ.
"В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин – реактивных систем залпового огня", – отметил глава Минобороны РФ.
В боях за Лисичанск украинские военные потеряли 12 самолетов, 6 зенитных ракетных установок, а также оставили в городе 39 танков и бронемашин.
Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделения спецназа и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.
Позже Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские штурмовики Су-25 ударили по замаскированным позициям ВСУ – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: