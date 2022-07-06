Минобороны опубликовало кадры техники ВСУ, брошенной в Лисичанске. Часть из машин незначительно повреждены, некоторые сгорели почти полностью. Помимо техники, украинские военные оставили неиспользованные боеприпасы.

По данным Минобороны, в Лисичанске противником были брошены 39 танков и других единиц бронетехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.