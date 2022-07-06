Российский истребитель сбил два украинских вертолета Ми-24 в Николаевской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Два украинских вертолета Ми-24 и самолет Су-25 были сбиты истребителем РФ Су-35 во время воздушного боя в Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", – сообщил он.

Кроме того, был сбит один украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехвачены 9 баллистических ракет "Точка-У" ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация нанесла удар по пункту сосредоточения сил иностранных наемников в Николаевсвкой области Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили два украинских пункта управления в районах Звановки и Ивано-Дарьевки в ДНР, а также до 150 военнослужащих ВСУ и 12 единиц боевой техники в Харькове, два склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию ЗРК С-300.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

