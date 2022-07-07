ЕС и Украина пытались приостановить деятельность РФ во Всемирной таможенной организации

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ЕС и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации, заявил замначальника Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, в результате участия РФ в Совете ВТамО в конце июня удалось принять резолюцию, в которой все стороны призывают не разрушать таможенную инфраструктуру.

"Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров", – сказал Давыдов в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.