Печь возрастом 3 500 лет нашли в турецком кургане Тепечик

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Археологи нашли печь возрастом 3 500 лет неподалеку от города Чине в турецкой провинции Айдын, сообщает "Мир 24".

Находку обнаружили в кургане Тепечик, где раскопки ведутся с 2004 года. Там уже были найдены три башни, комнаты, вещи, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов.

Пол найденной печи выполнен из глиняного кирпича, а сама она сделана из керамической плитки. Рядом находились горшки. Благодаря этому ученые пришли к выводу, что в данном регионе было налажено производство керамических изделий.

До этого было доказано, что там более семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. За время раскопок в кургане археологи нашли следы жизни всех периодов.

Ранее в ходе археологических работ на улице Сретенке столичные археологи обнаружили керамические артефакты XVI – конца XIX века. Среди керамических игрушек есть фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и поливной шарик-погремушка. Эти предметы специалисты датируют XVI–XVIII столетиями.