Печь возрастом 3 500 лет нашли в турецком кургане Тепечик

09:34
Фото: Depositphotos/krugloff
Археологи нашли печь возрастом 3 500 лет неподалеку от города Чине в турецкой провинции Айдын, сообщает "Мир 24".
Находку обнаружили в кургане Тепечик, где раскопки ведутся с 2004 года. Там уже были найдены три башни, комнаты, вещи, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов.
Пол найденной печи выполнен из глиняного кирпича, а сама она сделана из керамической плитки. Рядом находились горшки. Благодаря этому ученые пришли к выводу, что в данном регионе было налажено производство керамических изделий.
До этого было доказано, что там более семи с половиной тысяч лет находились несколько поселений. За время раскопок в кургане археологи нашли следы жизни всех периодов.
Ранее в ходе археологических работ на улице Сретенке столичные археологи обнаружили керамические артефакты XVI – конца XIX века. Среди керамических игрушек есть фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и поливной шарик-погремушка. Эти предметы специалисты датируют XVI–XVIII столетиями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: