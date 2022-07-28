"The City": документальное кино о создании фильмов

В июле неожиданно вышло сразу несколько документалок для киноманов. Энциклопедия для новичков о мире современного кино, история о том, как создавались культовые спецэффекты и один идеальный кадр от знаменитых режиссеров. Например, вышел шестисерийный сериал о том, как зарождалась индустрия спецэффектов, – "Свет и магия".

Особенно интересным выглядит "История кино: Новое поколение". Этот трехчасовой фильм-исследование от известного ирландского киноведа из Эдинбурга Марка Казинса о том, что происходило с кино в десятых годах. В картине Казинс проводит абсолютно неожиданные параллели.

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