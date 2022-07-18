В Троице-Сергиевой лавре прошло праздничное богослужение с иконой "Троица" Рублева

В Троице-Сергиевой лавре впервые за 100 лет прошло праздничное богослужение со знаменитой иконой "Троица" Андрея Рублева. Возглавил его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В лавру икону доставили из Третьяковской галереи по его личной просьбе. Почти 600-летний шедевр везли в специально изготовленной витрине.

Как сообщили СМИ, перевозке иконы предшествовали долгие переговоры. Сотрудники музея опасаются, что любое изменение температуры и условий хранения может пагубно отразиться на состоянии произведения искусства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.