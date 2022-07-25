На экраны вышел кулинарный байопик "Джулия" и фантастический сериал "Наследие"

На экраны вышел кулинарный байопик "Джулия". Это история о Джулии Чайлд – иконе американского телевидения 60-х.

По сюжету Джулия вместе с мужем-дипломатом долгое время путешествовала по Европе и обучалась кулинарному искусству. Но однажды тот уходит в отставку, супруги возвращаются домой в США. Героиня успешно опубликовала книгу с рецептами, и ее пригласили на одно из ток-шоу, где вместо болтовни Джулия решила продемонстрировать навыки готовки. Так домохозяйка превращается в суперзвезду, положив начало истории кулинарных телепроектов.

И еще одна новинка сделана в России. Это фантастический сериал "Наследие" Алексея Голубева с Алексеем Серебряковым в главной роли. Из-за экологической катастрофы человечество оказывается на грани вымирания. Спасти должна разработка генетиков, которым удается искусственно вырастить людей. Однако ужиться с новым поколением, для которого вопрос отцов и детей весьма условен, выходит непросто. Атмосфера и визуальная стилистика сериала напоминает "Голодные игры" или "Бегущего в лабиринте".

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