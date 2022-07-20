Ограничения на вход в Парк Горького будут действовать с 22 по 26 июля из-за VK fest

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вход в Парк Горького будет ограничен в период с 22 по 26 июля из-за проведения VK fest. Об этом сообщили на официальном сайте парка.

Посетители не смогут попасть в партерную часть парка, которая будет закрыта с 00:01 22 июля до 00:01 26 июля. Пройти в Зеленую школу, на детские игровые площадки, в павильон "Здоровая Москва", "Плюс Дачу", в музей "Гараж" можно будет через вход с Ленинского проспекта или через боковой вход в партер рядом с Пионерским прудом.

Вход на Пушкинскую набережную закроют от Крымского моста до беседки-ротонды Голицынской больницы.

Музей Парка Горького не будет работать с 22 по 24 июля.

Ранее стало известно, что тренировочный центр Nike Box в Парке Горького закрылся. До этого Nike сообщила о решении полностью покинуть рынок РФ. В компании отметили, что магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят.