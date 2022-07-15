VK Fest проведет лекторий с участием Дроздова и Бурунова

Фото: Москва 24/Роман Васильев
В рамках фестиваля VK Fest в трех городах России пройдет лекторий с участием знаменитостей. Хедлайнерами станут актеры, ученые, публицисты, олимпийские чемпионы, руководители бизнеса и многие другие.
В частности, Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут "БеспринцЫпные чтения". Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы "В мире животных" и объяснит вирусную популярность кошек и собак в Сети. Сергей Безруков поговорит о теме репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. Поделится секретами актерского мастерства и поговорит об этапах профессионального становления артиста Сергей Бурунов.
Также на лектории от общества "Знания" пройдут дискуссии о любви с точки зрения физиологии и критического мышления. Участники лектория "Олимпийский лед" смогут поговорить об Олимпиаде-2022 с заслуженными мастерами спорта. В беседах примут участие: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Модераторами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Лекторий можно будет посетить всем желающим 23–24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге. В Сириусе (Сочи) – 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием можно в официальном сообществе фестиваля, а также на сайте российского общества "Знание".
В этом году VK Fest пройдет с 23 по 24 июля сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впервые фестиваль состоится в формате digital-моста: трансляция выступлений артистов будет идти одновременно во всех городах.
В первый его день в парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят в том числе Клава Кока, Елка, группы "Дети Rave" и "Звери", а во второй день – Егор Крид, "Три дня дождя", Niletto и другие. Те же артисты исполнят свои песни и в столичном Парке Горького. В Олимпийском парке в Сочи посетители фестиваля смогут послушать композиции группы "Хлеб", Cream Soda, певицы MaкSим, а также Ramil, Iowa и DJ Smash.
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