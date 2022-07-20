HBO Max опубликовал трейлер приквела "Игры престолов"

Видео: YouTube/HBO Max

Видеосервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов".

Отмечается, что премьера сериала состоится на платформе 21 августа. Сериал расскажет о событиях за много лет до сюжета основного шоу, в частности о гражданской войне семейства Таргариенов, правящих Вестеросом.

Ранее автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня", на которой основан сериал "Игра престолов", Джордж Мартин признался в желании обойти по числу премий "Эмми" сериал по "Властелину колец".

Он также рассказал, что не понимает, почему все сравнивают "Дом дракона" с сериалом по "Властелину колец", однако подчеркнул, что все это способствует развитию жанра. Сам Мартин хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, поскольку любит фэнтези.