HBO Max опубликовал трейлер приквела "Игры престолов"

Видеосервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов".
Отмечается, что премьера сериала состоится на платформе 21 августа. Сериал расскажет о событиях за много лет до сюжета основного шоу, в частности о гражданской войне семейства Таргариенов, правящих Вестеросом.
Ранее автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня", на которой основан сериал "Игра престолов", Джордж Мартин признался в желании обойти по числу премий "Эмми" сериал по "Властелину колец".
Он также рассказал, что не понимает, почему все сравнивают "Дом дракона" с сериалом по "Властелину колец", однако подчеркнул, что все это способствует развитию жанра. Сам Мартин хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, поскольку любит фэнтези.
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