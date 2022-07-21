Режиссер фильма "Мортал Комбат" 2021 года снимет сиквел

Фото: кадр из фильма "Мортал Комбат"; режиссер – Саймон Маккуойд; производство – Atomic Monster, Broken Road Productions, NetherRealm
Режиссер фильма "Мортал Комбат" 2021 года Саймон Маккуойд планирует снять сиквел, пишет Deadline.
"Мортал Комбат", вышедший на экраны в разгар пандемии в прошлом году, стал перезагрузкой популярной серии фильмов 90-х годов, снятых по мотивам компьютерной игры.
Когда начнутся съемки сиквела, пока неизвестно.
В первом фильме сыграли Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми и Джош Лоусон. Главный герой – боец смешанных единоборств Коул Янг, за которым охотится антагонист Саб-Зиро.
Еще в прошлом году Таслим, исполнивший роль Саб-Зиро, признался, что его контракт со студией Warner Bros рассчитан на пять фильмов.
В апреле 2021 года экранизация игры "Мортал Комбат" режиссера Саймона Маккуойда стала лидером кинопроката в России и СНГ. За одни из выходных боевик собрал 493 миллиона рублей.
Ранее режиссер картины "Джокер" Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом ленты. Он опубликовал обложку сценария для второй части, созданного им совместно со Скоттом Сильвером.
Рабочее название будущего фильма – Joker: Folie à Deux. Уточняется, что это французский термин, означающий форму индуцированного психоза, при котором у нескольких людей фиксируется одно и то же психическое расстройство в одно и то же время.
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