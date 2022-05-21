"Раскрывая тайны звезд": к юбилею Софико Чиаурели

В СССР не было и не могло быть никаких цариц. И тем не менее, как это ни парадоксально, она была. Софико Чиаурели. Талант, блеск, слава. Вот, что видели влюбленные в нее зрители. И никто не знал, что, когда пришли трудные времена, их царица готова была мыть полы, чтобы поддержать свою семью.

Блистательной Софико Чиаурели в этом году исполнилось бы 85 лет. Подробнее – в новом выпуске программы "Раскрывая тайны звезд".