Фестиваль Geek Picnic пройдет в Москве 30 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет в "Музеоне" 30 июля. Тем, кто не сможет присутствовать лично, можно будет посмотреть трансляцию с помощью робота телеприсутствия. Время работы фестиваля – с 10:00 до 22:00.
На главной сцене появится арт-объект "Карусель Заря". Он был создан в 2019 году для фестиваля Burning Man и, побывав в Неваде, будет раскручиваться на Geek Picnic. Также на мероприятии пройдет выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях автобестиарий, киберпанк и ретрофутуризм. Посетители фестиваля смогут сделать селфи на фантастическом транспорте.
На Geek Picnic зрителей также ждет много необычных роботов. Например, робот-андроид будет ловить механических рыб в большом аквариуме, тактильный робот "Аморфус" даст всем себя погладить, а андроид "Ангел" распустит крылья перед самыми эрудированными гостями. По соседству в VR-зоне можно будет совершить виртуальное путешествие по метавселенным и научиться существованию в виртуальных мирах. Организаторы расскажут, как создать аватара, какие этические нормы существуют в VR-мире и многое другое.
В зоне стартапов представят самые необычные решения для всех случаев жизни. Например, покажут специальное устройство, которое позволит делать необходимое в каждом хозяйстве мыло из надоедливых комаров, с помощью новейших фитоинсталляций можно будет вырастить укроп и салат прямо на стенах дома, а рюкзаки-теплицы позволят взять урожай с собой в поход.
Также на площадке одновременно будут работать сразу 10 лекториев, посвященных урбанистике и вопросам технологического оснащения современных городов, а также экологии, киберспорту, науке и космосу. Дети смогут научиться программированию, сделать космического робота своими руками, а также пройти мастер-классы по созданию щеток-вездеходов и мечей джедаев.
Приобрести билет можно на сайте организаторов.
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