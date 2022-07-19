"Звезды советского экрана": триумф фильмов "Война и мир" и "Анна Каренина"

В апреле 1977 года в журнале "Советский экран" появилась статья "Лев Толстой и кинематограф". В ней рассказывалось, как однажды на заре кинематографа писателю показали экранизацию его пьесы – он вышел прочь на первых же кадрах. То была примитивная немая лента. Корреспонденту показалась очень заманчивой идея представить, как бы отреагировал Толстой на отечественные экранизации двух своих романов, снятых почти 60 лет спустя – "Война и мир" и "Анна Каренина".
Кому перешел дорогу Сергей Бондарчук, став режиссером фильма "Война и мир"? Почему на съемках он был подчеркнуто холоден с Вячеславом Тихоновым? Из-за чего все смеялись, когда Людмила Савельева привезла в Москву статуэтку "Оскар"? Почему многие были против того, чтобы Татьяна Самойлова играла Анну Каренину? И в чем состояла интрига съемок Самойловой и Василия Ланового в эротической сцене?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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