Новости последнего часа: началось благоустройство территории около станции "Рижская" БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начались работы по благоустройству территории около вестибюля станции "Рижская" БКЛ метро.

Zara пока не заявляла о намерении вернуться на российский рынок.

РЖД планируют увеличить пассажироперевозки на юг России на 30% в 2022 году.