"The City": новые сериалы и фильмы

Появились новые сериалы на стриминговых площадках и фильмы в прокате. Премьера недели – шпионский боевик “Серый человек”. В ролях – Райан Гослинг, Крис Эванс и Билли Боб Торнтон.
Фильм сняли знаменитые режиссеры финальных “Мстителей” – братья Руссо. Сюжет многим показался довольно банальным, но только не Райану Гослингу, который захотел, чтобы проект стал франшизой. Сам фильм стал одним из самых дорогих на Netflix с бюджетом в 200 миллионов долларов – солидная сумма даже для крупных киностудий, не говоря уж о стриминговом сервисе.
Вышел мини-сериал "Ирма Веп” в формате драмеди. Это ремейк одноименного полнометражного фильма, который вышел еще в 1996 году. По сюжету, Мира получает роль своей мечты: её приглашают сыграть Ирму Веп в ремейке немого сериала "Вампиры". Новая "Ирма Веп" – это психологический триллер, в котором происходит смешение личностей Ирмы и Миры в одном человеке. Создатели не меньше внимания уделили и раскрытию других героев.
Еще один сериал для любителей мелодрам и фэнтези – “Жена путешественника во времени”. Это история Генри, библиотекаря из Чикаго, и его жены, художницы Клэр. У главного героя редкое заболевание – хрононедостаточность. Он перемещается во времени, но происходит это не по его воле: Генри не знает, в какой момент исчезнет и где окажется. Чаще всего герой оказывается в детстве своей жены и общается с ней, когда она еще совсем маленькая девочка. Получается, Клэр знает его буквально всю жизнь.
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