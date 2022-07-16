Москвичей пригласили на мастер-классы в рамках фестиваля "Вкусы России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гости фестиваля "Вкусы России", который проходит в столице, могут не только познакомиться с продуктами, которые производят в разных регионах страны, но и поучаствовать в мастер-классах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие смогут научиться готовить тамбовские оладушки, калининградские клопсы, московские пончики и дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе. Также гости фестиваля могут освоить техники изготовления филимоновской игрушки и крестецкой строчки, художественной росписи Алтая и жостовской живописи.
В материале говорится, что на Тверской площади в Цветочной оранжерее горожанам расскажут, как разбить мини-огород, собрать съедобные букеты или сделать аппликацию из крупы.
На Пушкинской набережной занятия посветят созданию экосвечей с травами и ароматами российских регионов.
На Ореховом бульваре в Зябликове и на Профсоюзной улице в Обручевском районе будут работать ремесленные станции. Там горожане смогут научиться работать на гончарном круге и настоящем ткацком станке.
О традиционных кухнях разных регионов страны расскажут на площадке фестиваля, расположенной на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове.
Мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове будут посвящены народными ремеслами. Всех желающих научат декорировать подсвечник, блокнот или деревянную подставку для кружки.
А декорировать глиняный горшок для цветов, подставку для смартфона и льняную салфетку научат в лаборатории неопромыслов. Площадка расположена на улице Перерве в Марьине.
На кулинарных мастер-классах всех желающих научат готовить национальные блюда народов России.
Посетители площадки на Пушкинской набережной смогут сварить новосибирский квас и приготовить сыры, сделать леденцы из изомальта, а также заварить чага-чай в самоваре. А на улицах Перерве, Теплый Стан, Профсоюзной и Святоозерской научат готовить суп с огурцами.
Более подробное расписание мастер-классов можно посмотреть на mos.ru.
Фестиваль "Вкусы России" продлится до 17 июля. В нем принимают участие свыше 60 российских регионов. Главной площадкой события стала Пушкинская набережная в Парке Горького, однако мероприятия также проходят еще на 21 площадке в разных районах столицы. В рамках фестиваля запланированы кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы.
Ранее Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.
В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.
Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: