Москвичей пригласили на мастер-классы в рамках фестиваля "Вкусы России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гости фестиваля "Вкусы России", который проходит в столице, могут не только познакомиться с продуктами, которые производят в разных регионах страны, но и поучаствовать в мастер-классах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут научиться готовить тамбовские оладушки, калининградские клопсы, московские пончики и дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе. Также гости фестиваля могут освоить техники изготовления филимоновской игрушки и крестецкой строчки, художественной росписи Алтая и жостовской живописи.

В материале говорится, что на Тверской площади в Цветочной оранжерее горожанам расскажут, как разбить мини-огород, собрать съедобные букеты или сделать аппликацию из крупы.

На Пушкинской набережной занятия посветят созданию экосвечей с травами и ароматами российских регионов.

На Ореховом бульваре в Зябликове и на Профсоюзной улице в Обручевском районе будут работать ремесленные станции. Там горожане смогут научиться работать на гончарном круге и настоящем ткацком станке.

О традиционных кухнях разных регионов страны расскажут на площадке фестиваля, расположенной на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове.

Мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове будут посвящены народными ремеслами. Всех желающих научат декорировать подсвечник, блокнот или деревянную подставку для кружки.

А декорировать глиняный горшок для цветов, подставку для смартфона и льняную салфетку научат в лаборатории неопромыслов. Площадка расположена на улице Перерве в Марьине.

На кулинарных мастер-классах всех желающих научат готовить национальные блюда народов России.

Посетители площадки на Пушкинской набережной смогут сварить новосибирский квас и приготовить сыры, сделать леденцы из изомальта, а также заварить чага-чай в самоваре. А на улицах Перерве, Теплый Стан, Профсоюзной и Святоозерской научат готовить суп с огурцами.

Более подробное расписание мастер-классов можно посмотреть на mos.ru.

Фестиваль "Вкусы России" продлится до 17 июля. В нем принимают участие свыше 60 российских регионов. Главной площадкой события стала Пушкинская набережная в Парке Горького, однако мероприятия также проходят еще на 21 площадке в разных районах столицы. В рамках фестиваля запланированы кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.

