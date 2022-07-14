Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

17:32
Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на гастрономический фестиваль "Вкусы России", который открылся в Москве 14 июля.
Мэр выразил мнение, что интерес к представленной продукции на фестивале появится не только у гостей, но и у сетевых магазинов, ТЦ, а также точек общественного питания.
"Я думаю, эта продукция, эти бренды закрепятся в Москве, как и было в предыдущие фестивали, в том числе мясной фестиваль, рыбный фестиваль, когда мы свозили продукты со всей страны, и они выходили на рынок и оставались здесь, на рынке, на благо экономике, общепита и в первую очередь москвичей, которые получают качественную, российскую продукцию", – отметил он.
Открывшийся фестиваль, по словам градоначальника, организован в рамках программы продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" по поручению Владимира Путина. На площадках события представлены более 100 наименований продуктов.
"Здесь все продукты уникальные, удивительные, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом, Крайним Севером, Крымом", – рассказала Собянин.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что "Вкусы России" дадут возможность попробовать множество необычных региональных продуктов в одном месте.
"Зачастую нет возможности без поездки в регион попробовать именно ту специфическую еду, которую там едят. Сейчас совместно с Сергеем Семеновичем создали те условия, при которых кухня приехала в Москву и все имеют возможность это попробовать", – подчеркнул он.
Фестиваль "Вкусы России" продлится до 17 июля. В нем примут участие свыше 60 российских регионов. Главной площадкой события станет Пушкинская набережная в Парке Горького, однако мероприятия также пройдут еще на 21 площадке в разных районах столицы. В рамках фестиваля запланированы кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы.
Ранее Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.
В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.
Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"
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