Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на гастрономический фестиваль "Вкусы России", который открылся в Москве 14 июля.

Мэр выразил мнение, что интерес к представленной продукции на фестивале появится не только у гостей, но и у сетевых магазинов, ТЦ, а также точек общественного питания.

"Я думаю, эта продукция, эти бренды закрепятся в Москве, как и было в предыдущие фестивали, в том числе мясной фестиваль, рыбный фестиваль, когда мы свозили продукты со всей страны, и они выходили на рынок и оставались здесь, на рынке, на благо экономике, общепита и в первую очередь москвичей, которые получают качественную, российскую продукцию", – отметил он.

Открывшийся фестиваль, по словам градоначальника, организован в рамках программы продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" по поручению Владимира Путина. На площадках события представлены более 100 наименований продуктов.

"Здесь все продукты уникальные, удивительные, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом, Крайним Севером, Крымом", – рассказала Собянин.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что "Вкусы России" дадут возможность попробовать множество необычных региональных продуктов в одном месте.

"Зачастую нет возможности без поездки в регион попробовать именно ту специфическую еду, которую там едят. Сейчас совместно с Сергеем Семеновичем создали те условия, при которых кухня приехала в Москву и все имеют возможность это попробовать", – подчеркнул он.

Фестиваль "Вкусы России" продлится до 17 июля. В нем примут участие свыше 60 российских регионов. Главной площадкой события станет Пушкинская набережная в Парке Горького, однако мероприятия также пройдут еще на 21 площадке в разных районах столицы. В рамках фестиваля запланированы кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы.

Ранее Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.

