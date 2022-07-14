Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подписал постановление о проведении выставок "Мой район" и "Город для каждого" в Гостином дворе и "Манеже" соответственно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, экспозиция "Город для каждого" будет работать в "Манеже" с 1 по 31 августа. Выставку поделят на тематические зоны, посвященные ключевым проектам развития Москвы, в частности, реорганизации промзон, строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, программе реновации, реконструкции и созданию новых школ, медучреждений, зданий вузов, а также преображению ТиНАО.

Кроме того, в рамках выставки пройдут различные мастер-классы, квесты, викторины, кинопоказы и концерты. Для детей предусмотрена специальная программа мероприятий, а для взрослых состоятся лекции ведущих экспертов в сфере урбанистики.

Выставка "Мой район" между тем пройдет в Гостином дворе 5–6 августа и будет посвящена одноименной городской программе Москвы. В рамках экспозиции будет воссоздан городской ландшафт столицы с макетами обновленных поликлиник и парков, новых достопримечательностей и других общественных пространств.

Выставка будет поделена на 20 тематических зон, в том числе фестивальную, спортивную и детскую. На отдельной площадке посетителям покажут необычные предметы, найденные в Москве-реке в разное время, расскажут о ее обитателях. Также предусмотрены лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В зоне "Технополиса "Москва" покажут разработки его резидентов: суперкар Legend Evolution, беспилотный вертолет и прочее.

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 июля, в Московском зоопарке откроется выставка "Мир животных Чуковского", посвященная 140-летию со дня рождения писателя. В этот день в зоопарке пройдут мастер-классы, участники которых изготовят поделки по мотивам сказок "Айболит" и "Муха-цокотуха", также состоится спектакль "Мойдодыр".

