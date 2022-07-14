Выставка "Мир животных Чуковского" откроется в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 16 июля, в Московском зоопарке откроется выставка "Мир животных Чуковского", посвященная 140-летию со дня рождения писателя. Экспозиция начнет работать в 12:00, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участие в церемонии открытия выставки примут гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, идейный представитель премии К. И. Чуковского Дмитрий Чуковский, правнук писателя.

"Сказки Чуковского читают нам вслух с детства, и, каждый раз встречаясь с героями его произведений, мы невольно вспоминаем детство, хочется улыбаться и делать больше добра", – отметила Акулова.

В день открытия выставки в зоопарке пройдут мастер-классы, участники изготовят поделки по мотивам сказок "Айболит" и "Муха-цокотуха". В 14:30 состоится спектакль "Мойдодыр".

Выставка будет работать до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Маяковский Fest 2022" впервые пройдет на ВДНХ с 19 по 24 июля в честь 129-летия со дня рождения поэта. Спектакль "Я САМаяковский" по мотивам произведений поэта покажут 19 июля в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница". На следующий день в Доме культуры ВДНХ пройдет лекция "Зайдите через тысячу лет, там поговорим, или Триумф и трагедия Владимира Маяковского".

