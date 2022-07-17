В этом году "Русские сезоны" пройдут в РФ и странах СНГ – Швыдкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Русские сезоны" в 2022 году будет ориентирован на дружественные России страны, заявил спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой.

"Во всех странах СНГ они не пройдут, но будут ориентированы на страны СНГ и дружественные нам страны", – приводит РИА Новости его слова.

При этом в недружественных государствах проведение проекта не планируется.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа.

Более 300 событий фестиваля "Таврида.АРТ" охватят практически все направления творчества, а концертные выступления артистов и резидентов станут знаковой частью программы.

