Баста и Лолита станут хедлайнерами фестиваля "Таврида.АРТ"

Фото: пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"

Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа. На главной сцене вместе с резидентами арт-кластера споют Баста (16 августа) и Лолита (17 августа). Кроме того, Лариса Долина выступит в шоу-признании молодых артистов ее творчеству. В лайн-апе также заявлены UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа "Рондо".

Более 300 событий фестиваля "Таврида.АРТ" охватят практически все направления творчества, а концертные выступления артистов и резидентов станут знаковой частью программы.

"Наверное, я кого-то сильно расстрою своим заявлением, но сразу хочу сказать: отменить чью-то культуру в мире невозможно. Если чуть-чуть углубиться в историю, можно понять, что периодически на земле кого-то пытались отменить. Но невозможно отменить даже культуру папуасов, если бы те вдруг этого захотели. А уж мы слишком большая и многонациональная страна, чтобы с нами произошло что-то подобное, – говорит Лолита. – Культура – это эфир, это то, что распространяется воздушно-капельным путем, оседает на уровне клеток, эмоций и трогает тебя. Она может быть в голосовых связках или на кончиках пальцев, но главное – культура нужна для сердца. И я рада, что для сердца существует "Таврида.АРТ".

На фестивале состоится и трибьют-шоу, посвященное Ларисе Долиной. Вместе с молодыми музыкантами она исполнит свои лучшие песни в современных аранжировках. "Таврида.АРТ" – этот проект замечателен тем, что за короткий промежуток времени здесь можно услышать и увидеть множество талантливых людей. Я неоднократно была гостьей на этом фестивале: я увидела красивых, харизматичных артистов, объединенных любовью к тому делу, которому решили посвятить свою жизнь", – сказала певица.

На фестивале также отметят 100-летие российского джаза: квинтет Игоря Бутмана представит концертную программу "Джаз-100". В свою очередь, знаменитые "Русские сезоны" Дягилева, когда-то покорившие всю Европу, пройдут в Крыму в новом формате. На площадке вместе с резидентами арт-кластера выступят солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров. Артисты исполнят программу, посвященную 150-летию выдающегося антрепренера.

В целом "Таврида.АРТ" примет на своей площадке 4 000 участников – молодых творцов со всей страны. Они приедут в Крым за новым опытом, знаниями и самореализацией. За пять дней они смогут посетить мероприятия с участием лучших деятелей культуры и искусств нашей страны, пройти кастинги, выиграть гранты и собрать свои творческие команды. Регистрация участников открыта на сайте.

Ранее в Росмолодежи рассказали, что в Крыму создадут туристско-образовательный кластер "Таврида.АРТ". Проект призван решить целый комплекс задач, в частности привлечь креативный и интеллектуальный потенциал молодых россиян в реализацию проектов и программ развития РФ.

